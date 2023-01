Flachau - Mit Tom Sykora bei der Flutlicht-Show

Für vier Weltcup Stopps auf dem Semmering, in Flachau, in St. Anton am Arlberg und in Schladming haben wir ganz besondere Erlebnis-Momente verlost, damit sie garantiert die b e s t e Zeit im Ski-Weltcup gemeinsam erleben. In unsere Bestzeit-Pakete hatten wir Übernachtungen, Tickets zu den Rennen, Tagesskipässe, hochwertige Goodies offizieller ÖSV-Partner und je ein „Money can´t buy“-Erlebnis mit einer ÖSV-Legende verpackt!