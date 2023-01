Jazzmusiker Richard Oesterreicher ist tot

Oesterreicher verstarb am Dienstag in Wien im Kreise seiner Familie und Jazzbassistin Gina Schwarz, hieß es laut Aussendung von Mittwochabend. Der in Wien geborene Sohn eines Musiklehrers spielte in den Anfängen seiner Karriere in dem von ihm in den 1950er-Jahren gegründeten Richard Oesterreicher-Quartett Gitarre und Posaune. Mehrere Jahre trat die Band in bekannten Etablissements wie der Eden Bar in Wien oder dem Schlosshotel Felden auf. Bekanntheit erlangte Oesterreicher als Jazzsolist auf Gitarre oder Mundharmonika.