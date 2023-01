Kickl: „Die Klimapolitik ist völlig überbordend“

Nachhaltige Energiequellen richtig

In der Klima-Frage gestand er aber zu, es sei durchaus richtig, auf nachhaltige Energiequellen umzusteigen. Die Art und Weise, wie das geschehe, sei kontraproduktiv. So wie es die türkis-grüne Bundesregierung umsetze, gefährde das „unseren Wohlstand, unsere Wirtschaft, unsere Arbeitsplätze und so weiter“. Man versuche, „eine Ideologie auf Biegen und Brechen durchzusetzen“, was bei der durch Teuerung und sonstige Krisen ausgelaugten Bevölkerung auf wenig Verständnis stoße. „Das schreckt Leute, die gerne einen Beitrag zum Klimaschutz leisten würden, sogar ab.“ Stattdessen müsse an den Ursachen gearbeitet werden.