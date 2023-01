„Welt schaut Hurrikan der Kategorie 5 ins Auge“

„Unsere Welt wird an einer Reihe von Fronten von einem perfekten Sturm heimgesucht“, so Guterres. All diese Konflikte türmten sich auf „wie Autos bei einem Massencrash“. Dagegen müsse vorgegangen werden - unter anderem mit einer Reform des globalen Finanzsystems und mit mehr Engagement beim Kampf gegen die Klimakrise.