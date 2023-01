Fußgänger in der Wiener City angefahren - tot

Verletzte auch in der Donaustadt und Simmering

Weitere Unfälle - nicht mit tödlichem Ausgang - ereigneten sich in der Donaustadt und in Simmering. In der Donaustadt wurde kurz vor 18 Uhr ein 81-Jähriger in der Schüttaustraße von einem Pkw, gesteuert von einem 85-Jährigen, erfasst und von der Berufsrettung schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. In der Simmeringer Hauptstraße erwischte ein 41-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen, als er aus einer Tankstelle kam, einen 26-jährigen Mopedfahrer, der dabei leicht verletzt wurde. Der Autofahrer hatte 1,06 Promille intus und war vermutlich auch durch Suchtgift beeinträchtigt. Eine Kontrolle durch einen Amtsarzt verweigerte der 41-Jährige.