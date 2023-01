„Nie wieder!“ Max Verstappen platzt der Kragen

Neben der Formel 1 wollte Max Verstappen auch einmal in einer anderen Klasse sein Talent auf die Probe stellen, weshalb er vor wenigen Tagen am virtuellen 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnahm. Voraussichtlich bleibt es jedoch bei einer einzigen Teilnahme, dem Niederländer platzte im Anschluss an das Event der Kragen.