So holte Chefverhandler Aktivisten aus Tunnel

Normalerweise spricht er nicht über seine Verhandlungen. „Wir arbeiten im Hintergrund und die Öffentlichkeit weiß normalerweise nichts von unserer Unterstützung“, sagt Matthias Schranner. Der Deutsche war früher Chefverhandler bei Polizei und FBI - und bietet mit seiner Schranner AG seine Dienste heute als Berater für Unternehmen und Behörden an. In Lützerath wurde Schranner für den Energiekonzern RWE aktiv. Er und sein Team führten die entscheidenden Verhandlungen, die zur Räumung der Tunnel führten. In einem raren Einblick in seine Arbeit erklärt Schranner, wie es ihm gelang.