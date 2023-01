Ein Ex-Eisbulle kehrt nach Salzburg zurück

Insgesamt absolvierte Stajnoch 92 Spiele für die Red Bulls, ehe er in der darauf folgenden Saison im Februar 2019 Salzburg in Richtung Nürnberg Ice Tigers (DEL) verließ. Nach dem Kurz-Engagement in Nürnberg (elf Spiele) wechselte der kräftige Verteidiger wieder zu Slovan Bratislava in die slowakische Top-Liga und kehrte zweieinhalb Jahre später, im Frühjahr 2022, in die win2day ICE Hockey League für 17 Spiele mit den Black Wings Linz zurück.