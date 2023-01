In Israel gelagerte US-Munition kommt nach Europa

Israel hatte bisher aus eigenen Sicherheitsinteressen Waffenlieferungen an die Ukraine strikt abgelehnt. Russland hat unter anderem großen Einfluss auf die Lage in Syrien. Israel will in dem Nachbarland verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen wie die Hisbollah ihren militärischen Einfluss ausweiten.