Mehrere Einbrüche im Salzburger Land

Im Salzburger Stadtteil Itzling, Filzmoos und Eugendorf verschafften sich die Täter zutritt zu Firmenobjekten und stahlen unter anderem Werkzeuge, Kupferrollen, LKW-Reifen, Fahrzeugteile und Bargeld. In einem Einfamilienhaus in Koppl entwendete ein weiterer Einbrecher eine hochpreisige Kamera. Der Täter kam über die aufgehebelte Terassentür in das Haus. In allen Fällen konnten die Einbrecher unerkannt fliehen.