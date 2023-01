Gesundheitssystem: Zwei Klassen, wenig Effizienz

Der FPÖ-Politiker ist Bürgermeister des Tourismusortes Bad Kleinkirchheim. Er ist Vizepräsident der Wirtschaftskammer WKO - und Obmann der Gesundheitskasse ÖGK. Nebenbei bekleidet er weitere 14 Funktionen. Angesichts der kritischen Lage im Gesundheitssystem, auf die Minister Johannes Rauch in der „Krone“ hinwies („Das System fährt gegen die Wand“), eine bemerkenswerte Personalie. „Kann man das so wichtige Amt des ÖGK-Chefs nebenbei machen?“, fragt nicht nur NEOS-Mandatar Gerald Loacker, der eine parlamentarische Anfrage zu „Multifunktionär Krenn“ einbrachte. Der Besagte gab am Montag keine Auskunft.