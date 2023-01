Xavi: „Für diesen Burschen gibt es kein Limit!“

Großer Jubel beim FC Barcelona nach dem 3:1-Erfolg gegen Real Madrid im in Saudi-Arabien gespielten Finale des spanischen Supercups. Einer, der besonders auf sich aufmerksam machte, war Gavi. Der 18-Jährige war an allen Treffern von Barcelona beteiligt. „Für diesen Burschen gibt es kein Limit“, so Trainer Xavi.