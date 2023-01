Grüne in Niederösterreich: Proporz sofort beenden!

Wenn dieser Tage eine Presseerklärung mit dem Zusatz „eilt“ versehen ist, wird man als Journalist hellhörig, daran hat auch der skurrile Auftritt von SPÖ-Landesvize Franz Schnabl in der Vorwoche nichts geändert. Gestern lud Grünen-Obfrau Helga Krismer ein. „Die Zeit drängt“, eröffnete sie ihr Statement. Noch bevor in zwei Wochen ein neuer Landtag gewählt wird, solle der alte noch einmal zu einer Sondersitzung zusammentreffen. Und zwar aus zwei Gründen. Krismer will in Sachen Klimaschutz endlich Nägel mit Köpfen machen, etwa das Fracking-Verbot in die Landesverfassung aufnehmen, die Windkraftzonen „mit sofortiger Wirkung“ ausdehnen und einen Großauftrag zum Kauf von Fotovoltaik-Elementen absegnen, um sämtliche öffentlichen Gebäude im Land mit kleinen Sonnenkraftwerken auszustatten.