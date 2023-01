Helga Krismer: NÖ hat Nachholbedarf bei Öffis

Stolze 1,2 Milliarden Euro investieren die ÖBB in der Ostregion. „Das ist eine echte Trendwende in Richtung besseren öffentlichen Verkehr“, freut sich die Grüne Landessprecherin Helga Krismer. In den vergangenen 20 Jahren hätten Land und Bund viel verschlafen, so Krismer. Die Folge seien häufig Verspätungen und Zugausfälle in der Ostregion Österreichs. Der Ausbau der Infrastruktur soll Zugfahren besser, bequemer und vor allem zuverlässiger machen.