Ferrari greift durch! Aus für Leclerc-Vertrauten

Fahrer und Renningenieur kamen sich im Laufe der Saison immer wieder in die Haare. So war man sich etwa in Hinsicht auf die Rennstrategie mehrmals uneinig. Exemplarisch dafür ist eine Episode, die sich beim Grand Prix von China zugetragen hat. Marcos diskutierte dabei mit Leclerc immer wieder über eine „horizontale Linie“ bei der Kurvenfahrt. Der Monegasse verstand allerdings nicht, was ihm sein Vertrauter damit sagen wollten.