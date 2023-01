Nach Stadion-Tragödie startet nun der Prozess

Die grobe Fahrlässigkeit der Angeklagten habe zum Tod anderer Menschen geführt, heißt es in der Anklageschrift. Die Katastrophe hatte sich Anfang Oktober in der Provinz Ost-Java bei der Partie zwischen Arema Malang und Persebaya Surabaya ereignet. In dem voll besetzten Kanjuruhan-Stadion befanden sich etwa 42.000 Menschen. Alle waren Arema-Anhänger. Weil zwischen den beiden Teams eine heftige Rivalität herrscht, ist es Fans verboten, das Stadion des jeweils anderen Vereins zu besuchen. Im Anschluss an die 2:3-Heimniederlage von Arema hatten Tausende den Platz gestürmt.