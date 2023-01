Öl: Russland will 34 Mrd. Euro mehr verdient haben

Gasexporte in die EU stark eingeschränkt

Wegen der Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland in Reaktion auf den Militäreinsatz in der Ukraine hat Moskau seine Gasexporte in die EU stark eingeschränkt. Um dies auszugleichen, bemüht sich Russland, seine Gaslieferungen an China zu erhöhen. Bisher fehlte dafür aber teilweise die Infrastruktur.