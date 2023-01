Schneefälle: Traumhafte Bilder und viel Arbeit

Die letzten großen Schneefälle liegen schon einige Wochen in der Vergangenheit und wegen der Temperaturen der letzten Zeit haben die Kärntner, vor allem in den Tälern, den Winter schon fast vergessen. Doch mit bis zu 50 Zentimetern in den Alpen und fast 30 Zentimetern in den Städten feiert die kalte Jahreszeit ein starkes Comeback.