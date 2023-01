Angriff in Paris: Mit Haken auf Opfer eingestochen

Durch Kugeln gestoppt

Der 31-jährige Mann hatte am Mittwochmorgen am Pariser Nordbahnhof sieben Menschen verletzt. Nach ersten Ermittlungsergebnissen hatte er ohne erkennbaren Grund mit einem Metallhaken auf seine Opfer eingestochen. Der Mann wurde bei seiner Festnahme von Polizisten angeschossen und in ein Krankenhaus gebracht. Als es ihm besser ging, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass er unter psychischen Erkrankungen leidet.