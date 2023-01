Sorge um Kind! Handball-Star bricht Interview ab

Gastgeber Schweden setzte sich mühelos gegen den Außenseiter Kapverdischen Inseln mit 34:27 durch. Die Skandinavier zogen damit in die Hauptrunde der Handball-WM ein, doch dieser Erfolg war nur Nebensache. Denn: Ein Kind auf der Tribüne wurde während der Partie auf einer Trage ins Krankenhaus gebracht. Als der schwedische Handball-Star Jim Gottfridsson in der Halle am Mikrofon der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“ das mitbekam, brach er das Interview sofort ab. „Verdammt! Ist er in Ordnung? Wie geht es ihm?“, fragte der 1,90-Meter-Hühne aufgelöst.