Straka gewinnt mit Kontinentaleuropa den Hero Cup

Bereits am Samstag hatte der 29-jährige Straka gemeinsam mit dem Belgier Thomas Detry in den Foursomes einen Zähler eingesammelt. Der in den USA lebende Wiener hat damit Werbung in eigener Sache für den 44. Ryder Cup im September in der Nähe von Rom gemacht, wo der Weltranglisten-27. gerne sein Debüt beim Kontinentalvergleich mit den USA geben würde.