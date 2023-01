„Absoluter Tiefpunkt!“ Klopp sucht Schuld bei sich

Kein internationales Turnier?

Mit Rang acht in der Premier-League-Tabelle rutschen die Europacup-Plätze immer weiter in die Ferne, der Titel scheint an der Anfield Road längst schon abgeschrieben. Wieso es gegen Brighton erneut nicht mit dem Sieg klappen wollte, begründete der Deutsche mit einer falschen Entscheidung seinerseits. „Es ist absolut meine Verantwortung, weil ich eine Idee mit einer anderen Formation hatte und das hat einfach nicht funktioniert. Also, Entschuldigung!“