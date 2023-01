Liverpool gegen Brighton ab 16 Uhr LIVE

Beide Teams suchen Anschluss an die internationalen Tabellenplätze. Mit vier Siegen aus den letzten sechs Ligaspielen geht Brighton mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Im sechsten Heimspiel gegen Liverpool wollen „die Möwen“ die Durststrecke überwinden (vier Niederlagen, ein Unentschieden), zumal sie die „Reds“ mit drei Punkten in der Tabelle überholen könnten.