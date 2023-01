Zell am See: Der Traum vom Winter

Winter erleben

Geräumte Winterwege in der Region eignen sich gut für schöne Spaziergänge. Der Schnee, der nun endlich gekommen ist, knirscht unter den Füßen. Es ist herrlich, den See entlangzugehen, den Blick auf die winterliche Märchenlandschaft, die frische Luft fühlt sich gesund an. Schritt für Schritt, es ist wahrlich eine Wohltat, einen weißen Winter zu erleben, der uns ja in vielen Teilen Österreichs in den letzten Jahren nicht mehr oder nur selten vergönnt war, ja selbst in den Skigebieten keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Die Wintersonne taucht alles in ein magisches Licht, es ist wahrlich eine Freude, wie schön Österreich in der kalten Jahreszeit ist. Wer das einmal von oben entdecken möchte, aus 3000 Meter Höhe, dem empfiehlt sich eine Ballonfahrt.