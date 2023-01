„Seid ihr noch ganz dicht?“ Nagelsmann macht Druck

„Seid ihr noch ganz dicht?“

Nagelsmann: „Nehmen wir den fiktiven Fall, Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband. Was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und der Bundesliga spielen. Da fragt sich jeder: Seid ihr noch ganz dicht? Warum holt ihr keinen Torwart? Das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Ulle kennt seine Rolle, wir wissen, was er kann. Das Vertrauen hat er. Ulle weiß, dass die Situation ganz normal ist und dass wir uns darum bemühen müssen. Es ist unser Job, das Beste für den Verein zu suchen.“