Bayern München gegen Red Bull Salzburg, ab 18 Uhr

Einen „Kaltstart“ gegen die Bayern will die Jaissle-Elf aber unbedingt verhindern, genauso wie ein ähnliches Debakel wie beim 1:7 im Achtelfinal-Rückspiel der abgelaufenen Champions-League-Saison in München. Möglicherweise ein gutes Omen: Ein Testspiel im Jahr 2014 gegen die Bayern gewannen die Salzburger ebenfalls im Jänner mit 3:0. Am Samstag reisen die „Bullen“ direkt von München aus zu einem einwöchigen Trainingslager nach Spanien in Marbella. Dort stehen Testspiele gegen Sparta Prag (16. Jänner) und dem Karlsruher SC (20. Jänner) als Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel am 3. Februar im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Sturm auf dem Programm. Einzig die verletzten Profis Justin Omoregie und Samson Tijani sind in Spanien nicht dabei.