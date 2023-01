Zahn-Notdienste im Spital müssten inkludiert sein

Die zahnärztliche Versorgung in Tirol wird heiß diskutiert. 15 Monate Wartezeit für eine Zahn-OP unter Narkose, Einstellung des Nachtdienstes an der Zahnklinik Innsbruck und Co. sorgt für Unmut bei Tiroler Parteien. Kritik an der aktuellen Situation im Land wurde laut. Die „Krone“ kennt weitere spannende Details.