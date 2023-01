„Gesundheitssystem selbst zum Patienten geworden“

In dieselbe Kerbe schlägt Liste Fritz-Parteiobfrau und LA Andrea Haselwanter-Schneider: „Wenn wir uns nicht einmal mehr um die Versorgung der Schmerzpatienten kümmern, ist das höchst traurig. Die Klinik Innsbruck wurde vom Land Tirol zwar ausgelagert, was allerdings nicht bedeutet, dass sich das Land völlig aus der Verantwortung ziehen kann. Selbstverständlich hat es nach wie vor die Oberaufsicht und muss die Kliniken managen. Landesrätin Cornelia Hagele muss nun endlich ein Machtwort sprechen und rundherum klar kommunizieren, was sie für die Bevölkerung will. Denn als zuständige Landesrätin müssen ihr eigentlich die Tirolerinnen und Tiroler am Herzen liegen und nicht die Krankenhaus-Manager.“