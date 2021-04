Deutsche stürmen Uni: Zahnärzte-Mangel als Folge

Studienplätze vergeben

„Umso wichtiger ist, dass wir uns jetzt darum kümmern, dass genügend junge Menschen ausgebildet werden. Genau das allerdings gestaltet sich aktuell als sehr schwer, weil die Studienplätze oft schon an ausländische Studierende vergeben sind“, zeigt Lentsch auf. „Seit dem dem Wegfall der Inländer-Quote erleben wir einen regelrechten Run auf das Studium der Zahnmedizin in unserem Land. So stark, dass viele junge Menschen aus der Region keinen Platz mehr bekommen. Rund 80 Prozent der deutschen Studierenden kehren aber nach dem Studium wieder in ihre Heimat zurück.“