Haie schalten auf „Playoff“: Schlager gegen KAC

„Wir wollen an unserem Stil nichts ändern“

Das kann auch Coach Mitch O’Keefe sein. „Wir hatten ein sehr gutes Gespräch mit der Mannschaft, wollen die Tabellenführung bis zum Schluss behalten, haben es selbst in der Hand“, meinte der Kanadier, der schon in den ausstehenden 12 Spielen Playoff-Hockey von seiner Truppe sehen möchte: „Wir wollen an unserem Stil nichts ändern, aber uns auf gewisse Dinge noch mehr fokussieren. Wir müssen smarter sein, den Cowboy ein bisschen aus unserem Spiel nehmen.“ Nicht in Wildwestmanier nach vorne stürmen.