Internet-Betrüger plünderten mit Trick Bankkonto

Am Donnerstagnachmittag erstattete die Tirolerin Anzeige: Von ihrem Bankkonto sei am selben Tag ein höherer vierstelliger Betrag abgebucht worden. Wie die unbekannten Täter an ihre Zugangsdaten kommen konnten, stand schnell fest: Sie schickten der Frau eine E-Mail, die sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu verleitete, auf einen Link zu klicken. So dürften die Betrüger laut Polizei Zugang zu ihrem Bankkonto erlangt haben, wonach sie ungestört Geld abbuchen konnten.