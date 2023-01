Durch „digitales Problemlösen“ fit für die Zukunft

Die Naturwissenschaftliche Mittelschule Horitschon ist eine der Pionierschulen, die das Fach seitdem anbietet – mit großem Erfolg. „Aufgrund der großen Nachfrage bietet unsere Schule jedes Jahr zwei Gruppen ,Coding und Robotik‘ an, in denen die Schüler Einblicke in die weite Welt der Programmierung, Automatisierung und Informatik erhalten“, erklärt Direktorin Eva Reumann. Ziel ist es, Probleme mit digitalen Techniken zu lösen.