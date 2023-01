Pensionisten-Ehepaar kaufte Gold für Betrüger

Goldmünzen gekauft undübergeben

Das Ehepaar vertraute den Kriminellen und so kam es zu drei Übergaben von zuvor extra im Auftrag der Täter angekauften Goldmünzen direkt beim Wohnhaus. Dabei traten osteuropäische Männer, dunkel bekleidet, zirka 1,70 m groß, 20 bis 30 Jahre alt, dunkle Haare und dunkle Augen, in Erscheinung. Zusätzlich kam es auch zu Onlineüberweisungen an diverse ausländische Konten.