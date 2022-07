„Falscher Polizist“ nach Russland geflohen

Pensionist rief rechtzeitig die Polizei

Eine Woche später probierte die Bande ihr Glück bei einem weiteren Senior in Graz. Dem wurde am Telefon vorgegaukelt, sein Name wäre im Zusammenhang mit Überfällen gefallen. „Wir wollen nur ihr Bargeld und die Golddukaten in Sicherheit bringen“, erklärte der Anrufer, der sich als „Gruppenkommissar“ ausgab.