Falscher Polizist in Graz dank 81-Jähriger gefasst

„Das sofortige Handeln der Frau ermöglichte ein effizientes und vor allem rasches Einschreiten von Beamten der Polizei“, betont ein Ermittler des Landeskriminalamt Steiermark, der vor allem den vorbildlichen Einsatz der Polizeiinspektion Graz-Plüddemanngasse hervorhob. Denn noch während Polizisten mit der 81-Jährigen via Handy in Kontakt standen, läutete es am Festnetz der Frau erneut.