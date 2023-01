Brand: Nachbarn legten Löschleitung, retteten Vieh

Mittwochabend war ein großer Stall im Ortsteil Schwersberg in der Gemeinde Stall im Mölltal in Brand geraten. „Die Nachbarn haben das Vieh gerettet und sofort eine erste Löschleitung gelegt. Da heroben weiß jeder, wo ein Hydrant ist und wo der Schlauchkasten - und derartige Erste Hilfe beherrscht man am Berg“, so Richard Pichler, der Abschnittsfeuerwehrkommandant. „Das Haus konnte so geschützt werden.“