Polizei-Panne nach Attacke auf Busfahrer in Lehen

„Auf die unbekannten Täter gibt es keine näheren Hinweise. Die Ermittlungen laufen nach wie vor“, heißt es in der Stellungnahme. Einen öffentlichen Polizei-Bericht zu der Attacke hat es aber nicht gegeben. Das ist verwunderlich, schließlich werden weit weniger brisante Meldungen aus dem Verkehrsbereich von der Polizei laufend veröffentlicht. Warum das in diesem Fall nicht erfolgt ist? „Weil kein Bericht an die Pressestelle erging und die Pressestelle deshalb keine Kenntnis über den Vorfall hatte“, teilt die Polizei mit.