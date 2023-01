Ältestes Gasthaus von Linz hat Pforten geschlossen

KaufmannGruppe eröffnet „kleinen Apfelbaum“

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden, eigentlich bräuchte das Haus ja schon längst eine Generalsanierung“, ließ Gastronom Christian Meixner Dienstag auf „Krone“-Anfrage wissen. Eigentlich kann es ihm aber auch egal sein, denn der Wirt wechselt mit seinem kompletten Team in die Lunzer Straße…74. Dort, wo SK-VÖEST-Obmann Dietmar Keck einen Pächter für das top renovierte Restaurant in dem Sportzentrum suchte. Als Pächter wird Meixner allerdings nicht fungieren, das übernimmt die Kaufmann Gruppe, die ja zuletzt nach dem „Beenie.all.day“ in Urfahr und dem „Rechyyy’s“ in der Altstadt - wie berichtet - bereits das „Cubus“ im Ars Electronica Center übernommen hat.