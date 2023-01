Tote Schlange im Essen: 20 Volksschüler im Spital

Mangelernährung bekämpfen

In Indien servieren staatliche Schulen eine kostenlose Mahlzeit am Tag, um die Mangelernährung vieler Kinder auszugleichen und sie damit zum Schulbesuch zu ermutigen. Zuletzt kam es 2013 zu einem tragischen Zwischenfall in einer Schulküche: Damals gelangte giftiges Insektenmittel ins Essen, 23 Volksschüler verstarben.