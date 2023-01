Taiwan-Einmarsch wäre für Chinas Armee verheerend

Chinas Verluste am größten

Für China hätte eine Invasion demnach jedoch noch weitaus größere Verluste zur Folge. Nicht nur würde der Angriff scheitern: Rund 10.000 Soldaten könnten der Simulation zufolge fallen, Zehntausende in Kriegsgefangenschaft landen, so der Anfang der Woche präsentierte Bericht. Zudem würde die Volksbefreiungsarmee laut der Schätzung 155 Flugzeuge und 138 Kriegsschiffe verlieren. Die Marine des Landes würde „in Trümmern liegen“.