Bosnische Serben provozierten mit Paraden

Ungefähr 2000 Paramilitärs, Sicherheitskräfte und Zivilbedienstete der Serbischen Republik (RS) marschierten etwa am Montag in Ost-Sarajevo vor dem RS-Präsidenten Milorad Dodik und seinen Gästen auf. Die Parade war Teil der Feiern zum sogenannten Tag der RS und wurde in der Vergangenheit vom bosnischen Verfassungsgericht verboten. Der Hintergrund der Feierlichkeiten ist die Gründung der bosnischen Serben-Republik am 9. Jänner 1992. Diese ging jedoch auf den verurteilten Kriegsverbrecher Radovan Karadzic mit Unterstützung Rest-Jugoslawiens zurück. Im darauffolgenden Krieg beging das Militär Völkermord, Massaker und Vertreibungen an der bosniakischen und kroatischen Bevölkerung.