Ex-General: ORF mit „so wenig Politik wie möglich“

Von rund einer Milliarde jährlichem Umsatz sind 676 Millionen GIS. Der Rest entfällt auf Werbung etc. Ein mögliches neues Modell ist die Haushaltsabgabe: In Deutschland beträgt sie 18,63 Euro monatlich. In Summe sind das acht Milliarden jährlich für Öffentlich-Rechtliche. Bei gut vier Millionen Haushalten in Österreich und 18 Euro monatlich käme man auf ca. 900 Millionen. Die Befreiten müsste man noch abziehen.