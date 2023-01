„Warnlampe“ wegen heiklem Zwischenfall bei Landung

„Nach der Landung leuchtete dann eine Warnleuchte auf. Ein Weiterflug war nicht mehr möglich. Da gibt es in der Luftfahrt strenge Vorschriften.“ So begründete Ralph Schüller, Pressesprecher der ÖAMTC-Flugrettung am Wochenende, warum Christophorus 1 am Freitag im Skigebiet der Axamer Lizum festsaß und schließlich spektakulär geborgen werden musste.