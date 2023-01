Rettungseinsatz für gestrandeten Notarzthelikopter

Unzählige Male fliegen derzeit Tag für Tag Notarzthubschrauber Tiroler Skigebiete nach Wintersportunfällen an. Am Samstag benötigte ein Helikopter selbst Hilfe. Von einem Hubschrauber. Nachdem das betroffene Fluggerät bereits am Freitag in der Axamer Lizum vermutlich aufgrund eines Defekts „gestrandet“ war, wurde es mittels Tau geborgen.