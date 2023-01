„Auf den Skipisten, bis man fast erfriert“

Der Nacht-Slalom in Flachau steht an. Mit Flachau ist natürlich der Name Hermann Maier untrennbar verbunden. In diesem Video nimmt sie der „Herminator“ mit auf seine Kindheitserinnerungen in Flachau, die er launig wie folgt zusammenfasst: „Nach der Schule ging‘s so schnell wie möglich ab auf die Skipisten, bis man fast erfroren ist. Danach gab‘s zur Stärkung ein gefrorenes “Mars„ und einen viel zu heißen Zitronen-Tee, mit dem man sich die Zunge verbrannt hat.“