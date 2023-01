Gedruckte Schätze: Alles über das Burgenland

Beratung und weiterführende Tipps

Maximal 15 Minuten dauert es, bis Perschy jenes Buch aushändigen kann, das eingesehen oder entlehnt werden will. Zur Hauptklientel zählen Studenten, die sich in ihren Arbeiten mit dem Burgenland beschäftigen – im KUZ werden sie fündig, schließlich ist in der Landesbibliothek das gesamte Schriftgut verfügbar, das sich mit dem Burgenland befasst, das im Burgenland erschienen ist oder von Burgenländern veröffentlicht wurde. „Wir verfügen über die Kompetenz, die Menschen zu beraten und ihnen weiterführende Literatur-Tipps zu geben“, so Perschy, der in der Landesbibliothek seit 1988 tätig ist und sie seit 2001 leitet. „Ein paar Jahre noch, dann muss Schluss sein“, so der 63-Jährige nicht ohne Wehmut.