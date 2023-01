„Ich wollte helfen, aber ich durfte ja nicht“

Aber von Klubseite hat es immer geheißen, Sie wären nicht fit und würden deshalb so wenig spielen.

Fußball spielt man mit den Füßen, dem Kopf, dem Herz, mit Mentalität und Spielverständnis. Und wenn ich weiß, ich muss für ein Tor hundert Meter sprinten, dann sprinte ich die hundert Meter auch. Ich habe so viel Erfahrung, hatte in Italien Trainer, die die Champions League und die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Ich habe dort um den Aufstieg und gegen den Abstieg gespielt. Ich bin dort zu einem Mann geworden. Und dann sitze ich in Ried nur auf der Bank – keine Ahnung wieso!