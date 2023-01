Keine Spekulationen: „Entwarnung“ bei Sabitzer

Kein Trauner also bei Österreichs ersten Länderspielen im Jahr 2023, den beiden EM-Qualipartien in Linz gegen Aserbaidschan (24. März) und Estland (27. März). Ob Patrick Pentz dabei ist? Der Keeper absolvierte sein letztes Spiel am 22. September (Nations League gegen Frankreich), bei Stade Reims drückt er seit dem letzten Einsatz am 11. September die Ersatzbank. Möglicherweise darf er am Sonntag wieder einmal ran, da gastiert man im Cup bei Sechstligist Loon-Plage.