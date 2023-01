Kasernen-Drama: „Konsti war ein lässiger Kerl“

In Krumbach in der Buckligen Welt verstehen an diesem Dreikönigstag viele die Welt nicht mehr. Denn ausgerechnet Konstantin, eine Sportskanone aus ihrer Mitte, soll in der Wiener Neustädter Flugfeld-Kaserne ausgerastet sein. Und seine unerklärliche Aggression mit dem Leben bezahlt haben. „Dabei hat er erst seinen Zwanziger gefeiert. Keine Ahnung, ob und wieso dieser intelligente Bursche durchgedreht hat“, schüttelt ein Ortsbewohner vor dem Tennisplatz den Kopf. Hier in der Nähe hat „Konsti“ gewohnt: sportlich, fesch, gescheit! Sohn aus gutem Hause. Sein Vater erfolgreicher Firmenchef, Konstantin hatte eine Schwester. Nach der Matura ging es zum Bundesheer.