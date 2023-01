Alko-Fahrten enden für Urlauber in Tirol mit Crash

Ähnlicher Crash am Vortag

Schon am Tag zuvor war es gegen 22.35 Uhr zu einem ähnlichen Crash gekommen. Ein ebenfalls aus Holland stammender 20-Jähriger fuhr mit einem Leihauto auf derselben Straße. „Im Bereich der Stocker-Marter-Kapelle kam der Pkw von der Straße ab und blieb bei einer Böschung beifahrerseitig liegen“, so die Ermittler. Der Lenker und sein Beifahrer sowie eine Fußgängerin in der Nähe blieben ebenfalls unverletzt.